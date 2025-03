Cronaca

UBOLDO – Sequestro di cassette di frutta esposte sul marciapiede e denuncia per il commerciante. È l’esito di un controllo effettuato dalla polizia locale nell’ultima settimana in un punto vendita di prodotti ortofrutticoli. Gli agenti hanno riscontrato la presenza di cassette di frutta sistemate all’esterno del negozio, esposte direttamente sulla strada.

Oltre al sequestro della merce, il titolare dell’attività è stato denunciato per violazione delle norme igienico-sanitarie. La legge, infatti, vieta la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione, comprendendo anche quei prodotti che, come in questo caso, vengono lasciati all’aria aperta senza adeguata protezione. La normativa mira a tutelare i consumatori da rischi per la salute e dalla perdita di qualità e valori nutrizionali dei prodotti.

Per completare il sequestro e lo smaltimento della merce, la polizia locale ha richiesto l’intervento della protezione civile, che ha messo a disposizione un mezzo per trasportare la frutta al macero dopo il disbrigo delle pratiche burocratiche.

Il commerciante è stato inoltre sanzionato con una multa di 170 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico, non avendo pagato la Tosap.

