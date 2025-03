Cronaca

LOMAZZO – A seguito del crollo, ieri mattina, di una porzione del muro di contenimento della storica Villa Somaini, situata in via Volonté, il Comune di Lomazzo ha emesso un’ordinanza urgente per garantire la sicurezza pubblica. A partire dalle 10.30 e fino al termine dei lavori di messa in sicurezza dell’intero muro di cinta della villa, via Volonté resterà chiusa al traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con via Tre Ponti/Rosales e l’intersezione con via Dei Pravelli.

L’ordinanza prevede inoltre le seguenti modifiche alla viabilità:

I residenti di via Volonté potranno transitare con senso unico alternato nel tratto compreso tra l’area interessata dal crollo e via Tre Ponti/Rosales.

Per i veicoli provenienti da via Tre Ponti sarà obbligatorio proseguire dritto in direzione di via Rosales.

I veicoli in uscita dal parcheggio di via Rosales dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra.

Le limitazioni resteranno in vigore fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza.

Villa Somaini è un complesso architettonico situato a Lomazzo, in provincia di Como, Lombardia. Edificata nel XVIII secolo come residenza di campagna, la villa è introdotta da una caratteristica cancellata ad esedra. Il complesso comprende anche Villa Raimondi-Carcano, una dimora cinquecentesca a pianta quadrangolare con cortile interno e porticato con volte a crociera affrescate. Le stanze di Villa Raimondi sono considerate tra i migliori esempi di architettura rinascimentale lombarda in Italia. Dal 1939, la villa e il parco secolare sono tutelati come monumenti nazionali. Attualmente, la villa è di proprietà privata

(foto vigili del fuoco: l’intervento dei pompieri sul posto per un sopralluogo)

17032025