Primo piano

SARONNO – È stato don Paolo Alliata, figlio dell’ex sindaco Filippo Alliata, a celebrare il funerale di Augusto Rezzonico, 90 anni, ex sindaco, senatore e presidente di Ferrovienord.

La cerimonia si è svolta nella chiesa della Regina Pacis, gremita di autorità e rappresentanti delle istituzioni. Oltre 300 i saronnesi che hanno voluto un momento di commiato dall’ex sindaco ma anche al medico e al dirigente che tanto ha segnato la vita della città e dei singoli.

Tra i presenti, la subcommissario Federica Crupi e gli ex sindaci Augusto Airoldi, Alessandro Fagioli, Luciano Porro e Gianluigi Stucchi. Presenti anche diversi ex assessori, tra cui Rienzo Azzi, Mariassunta Miglino, Francesco Banfi, Nicola Gilardoni e Dario Lonardoni, oltre all’ex direttore generale di Ferrovienord, Marco Piuri. Non sono mancati esponenti politici come Elio Fagioli e Massimo Uboldi e rappresentanti della società civile, tra cui Francesca Volontè per Casa di Marta. Accanto all’altare il gonfalone di Saronno listato a lutto, mentre sulla bara era stata posta la fascia tricolore.

Durante l’omelia è stato ricordato soprattutto l’aspetto umano di Rezzonico: “Un uomo innamorato e appassionato della vita in tutte le sue sfaccettature, dal cinema alla lettura, fino alla politica. Affrontava la vita con determinazione, amandola e cercando di modellarla” ha detto don Paolo Alliata.

Il figlio Paolo ha dedicato un ricordo intenso, con un momento di commozione nel finale, sottolineando le passioni del padre, dalle poesie di Ungaretti al cinema e alla buona cucina. Anche il nipote ha voluto esprimere un messaggio di gratitudine: “Ci hai lasciato un esempio di tenacia e di impegno per la comunità”.

A concludere la cerimonia, prima della benedizione sul sagrato, sono state le parole del prevosto don Giuseppe Marinoni, che ha concelebrato insieme a monsignor don Paolo Zago, l’ex prevosto Angelo Centemeri e il cappellano dell’ospedale don Vincenzo Bosisio e ad altri religiosi: “Il modo migliore per vivere questo momento è stringersi alla famiglia oggi e nei giorni a venire, con gratitudine per tutto ciò che Augusto ha fatto per la comunità”.

guarda tutte le foto 13



Fascia tricolore sulla bara: l’omaggio della città ad Augusto Rezzonico

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti