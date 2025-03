news

Il settore delle meme coin sta attraversando un periodo di transizione, tra sfide legate all’attuale mercato e opportunità ancora presenti. L’equilibrio tra rischio e profitto è più complesso in questa fase di ribasso, in cui ottenere guadagni è meno immediato.

Servono soluzioni capaci di favorire una maggiore stabilità e dare nuovo impulso a un settore che, solo un anno fa, ha registrato una crescita esplosiva. Tra il 2023 e il 2024, infatti, le meme coin hanno ottenuto volumi di trading e ricavi superiori a molte altre nicchie crypto.

In questa fase, Meme Index (MEMEX) introduce un approccio estremamente innovativo, offrendo nuove opportunità per investire nel mercato delle meme coin.

Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Meme Index: l’“ETF” sulle meme coin

Nonostante la loro complessità, le meme coin offrono strumenti d’investimento ancora limitati, poiché l’unica opzione disponibile al momento è l’acquisto diretto delle singole crypto.

Meme Index (MEMEX) ha individuato questa carenza e ha deciso di adottare meccanismi tipici della finanza tradizionale per rivoluzionare il settore.

Il progetto si ispira ai fondi composti da più asset, che replicano un indice di riferimento e offrono una soluzione semplice per diversificare il portafoglio. Un concetto simile agli ETF, ma adattato al mondo delle meme coin, con alcune differenze specifiche.

Ma come funziona Meme Index?

Il progetto ha creato quattro indici, ciascuno rappresentante una nicchia specifica del mercato delle meme coin.

Ognuno di questi indici è tracciato da un fondo costituito da diverse meme coin, suddivise come segue:

Titan Index: include solo meme coin con una capitalizzazione di mercato superiore al miliardo di dollari.

Moonshot Index: raccoglie quelle con una capitalizzazione compresa tra 1 miliardo e 250 milioni di dollari.

Midcap Index: investe in meme coin con una capitalizzazione tra 250 e 50 milioni di dollari.

Frenzy: comprende quelle con una capitalizzazione inferiore ai 50 milioni di dollari.

Questi fondi offrono prestazioni differenti: ai due estremi troviamo Titan Index che garantisce maggiore stabilità, includendo meme coin più consolidate come Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e Pepe (PEPE), e Frenzy Index, è adatto solo agli investitori più audaci che investono in progetti emergenti con volatilità massima e ritorni potenzialmente più elevati.

Ma quali sono i reali vantaggi di questi indici?

I vantaggi del Meme Index

Qual è il vantaggio di investire in un fondo piuttosto che acquistare direttamente le singole meme coin?

A livello tecnico, potrebbe sembrare la stessa cosa. Tuttavia, per replicare questi indici, è necessario acquistare una quantità ponderata di ciascuna meme coin, operazione che può rendere la gestione di un wallet particolarmente complessa.

Affidandosi a Meme Index, invece, tutto viene gestito automaticamente dalla piattaforma, permettendo all’utente di acquistare un unico asset che rappresenta le prestazioni combinate di decine di meme coin.

Un altro aspetto fondamentale è la gestione del rischio. Nel mercato attuale, dove abbondano i progetti estremamente volatili, investire in una singola meme coin potrebbe comportare un livello di rischio molto alto. Acquistando i fondi di Meme Index, invece, l’eventuale impatto negativo di una singola meme coin diventa trascurabile. Il rischio, infatti, risulta mitigato, mentre il rendimento complessivo è determinato dal rendimento cumulativo dell’insieme degli asset.

In questo modo, gli investitori possono aspettarsi un rendimento in linea con la media del mercato. Nell’ultimo anno, ad esempio, il settore delle meme coin ha registrato un incremento di 5x dai minimi ai massimi.

La prevendita di Meme Index

Per investire negli indici di Meme Index, è necessario acquistare il token nativo $MEMEX, che funge anche da token di governance, garantendo ai suoi detentori il diritto di partecipare alle decisioni strategiche della piattaforma.

Attualmente, il token MEMEX è disponibile in una prevendita di grande successo, che si concluderà tra circa due settimane e che ha già raccolto oltre 4 milioni di dollari.

Il prezzo di vendita attuale del token è di 0,0166883 dollari, ma, come già detto, la ICO si concluderà tra pochi giorni, quindi il tempo per acquistarlo a queste condizioni estremamente favorevoli sta per scadere.

