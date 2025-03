Cronaca

SARONNO / TRADATE – Malore alle 20 di ieri in via Volta a Saronno: sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca che ha soccorso un uomo al quale è stata diagnosticata una intossicazione etiloca, ovvero aveva bevuto troppo. Non si è comunque reso necessario l’eventuale trasporto un ospedale. Analogo episodio anche alle 0.20 coin intervento dell’ambulanza della Croce rossa in via Piave a Tradate, in questo caso è stato soccorso un 34enne.

A Gorla Minore ieri alle 17.45 è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi di un incidente stradale: in via Terzaghi si sono scontrate una automobile ed una motocicletta, due persone – di 32 e 50 anni – hanno avuto bisogno di cure mediche, nessuno in gravi condizioni. Sul posto è accorsa anche una ambulanza della Croce rossa di Legnano e l’automedica.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

17032025