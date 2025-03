Città

SARONNO – Il Museo della ceramica Gianetti, (via Carcano, 9) che sta celebrando il trentennale della sua fondazione con una serie di iniziative artistico-culturali, ha aperto al pubblico il 15 marzo la mostra “Oltre lo specchio. Incontri poetici e trasformazioni ceramiche. Percorso narrativo nelle collezioni del Museo della Ceramica Gianetti”, raffinata esposizione di ceramiche della sua vasta collezione accompagnate da versi e citazioni di vari autori della letteratura classica e contemporanea. La mostra è inserita nel programma della quarta edizione del festival della poesia Giorni diVersi perché il tema dello specchio, che caratterizza questa esposizione, ben si lega a quello de “L’Altro”, che è il leitmotiv del festival saronnese.

L’immagine riflessa dagli specchi dorati in esposizione, è infatti l’altro da sé e contemporaneamente un altro sé in un gioco di rimandi che stimola la creatività nella modellazione delle forme e delle parole. Come ad esempio nell’opera “Pigiamini mattutini” di Nando Crippa, dove le statuine dei coniugi, variando l’iconografia da torta nuziale, si presentano nella dimensione di un silenzioso ed in comunicante quotidiano mattutino. Oppure “La trama” del poeta di Pino Deodato, che colloca un omino kafkiano alla ricerca di verità e senso della vita in una serie di ambienti che ne sottolineano lo sforzo della riflessione.

La mostra tutta è un gioiello di delicatezza e preziosità, tanto nell’idea quanto nei manufatti, una straordinaria immersione nel gusto del bello da non perdere.

L’esposizione, con ingresso a pagamento, sarà visitabile al pubblico nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato dalle 15 alle 19. Per maggiori informazioni e prenotazioni di gruppo su appuntamento (anche in altri orari) consultare il sito http://www.museogianetti.it/

(foto della mostra)

