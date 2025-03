Città

SARONNO – Un evento all’insegna della grande musica lirica ha segnato la celebrazione del trentennale dell’associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta. Nel pomeriggio di domenica 16 marzo, allo Starhotels Grand Milan di Saronno, il pubblico ha potuto assistere a un concerto di straordinario livello, che ha ripercorso tre decenni di passione per l’arte e la cultura operistica.

Sul palco si sono esibiti artisti di grande talento: le soprano Sara Minieri e Airi Sunada, insieme ai tenori Maurizio Saltarin e Matteo Urbani, accompagnati al pianoforte dalla maestria del maestro Debora Mori. La direzione artistica è stata curata dalla soprano AnnaMaria Pizzoli, che ha guidato l’evento con grande eleganza e sensibilità.

Il programma musicale ha spaziato tra le più celebri arie di Verdi, Puccini, Massenet, Giordano e Lehár, offrendo al pubblico un viaggio emozionante attraverso le melodie immortali della lirica. Il concerto ha inoltre rappresentato un’occasione speciale per rievocare i momenti più significativi della storia dell’associazione, che da trent’anni promuove la musica lirica con dedizione e impegno.

Un appuntamento che ha saputo coniugare arte, emozione e memoria, consolidando il ruolo dell’associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta come punto di riferimento per gli appassionati di opera lirica.

Per ulteriori informazioni sull’associazione e le sue attività, è possibile contattare la sede in via San Giuseppe (Saronno), al numero 02 960 2304 (attivo il venerdì dalle 16.00 alle 18.00).

(foto dell’evento)

