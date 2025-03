Eventi

SARONNO – Al via gli Open Day del Saronno Rugby: il 29 marzo, 5 e 12 aprile 2025 a partire dalle 10.30. Un invito ad avvicinarsi ad uno sport che aiuta a crescere, a lavorare insieme e a valorizzare i punti di forza di ciascuno. Il rugby è una disciplina per tutti, maschi e femmine, e adatto a tutti i tipi di fisici.

Con queste giornate il Saronno Rugby avvicinerà i saronnesi al mondo della palla ovale per trasmettere, attraverso il gioco, i valori che lo caratterizzano: l’amicizia, il rispetto dentro e fuori il campo, l’unione, il sostegno. Le attività della società saronnese sono rivolte a bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni, oltre a un’attività amatoriale di Rugby Touch per gli over 18 e si svolgono allo stadio comunale Colombo Gianetti.

“La nostra società sportiva sta vivendo un momento importante: negli ultimi due anni abbiamo investito sull’area tecnica e, attualmente, offriamo corsi di rugbytots per i piccolissimi, attività di minirugby con le nostre Under 6, 8, 10, 12 e attività juniores con le Under 14 e 16 in collaborazione con Rugby Parabiago 1948 (che vanta la prima squadra attualmente in testa al campionato di serie A girone 1). Abbiamo, inoltre, avviato una attività amatoriale di rugby touch dai 18 anni in su. Sul fronte delle giovanili due dei nostri atleti Under 16 sono stati convocati pochi giorni fa dalla nostra federazione per un allenamento con pari età provenienti da tutta la Lombardia: un risultato importante per noi tutti e di buon auspicio per il prossimo futuro. Con questi Open Day intendiamo ora rafforzare ulteriormente il movimento della palla ovale nel saronnese”, ha commentato Raffaele Monteleone, presidente del Saronno Rugby.

Per partecipare agli Open Day del Saronno Rugby è necessario prenotare una prova scrivendo un messaggio in chat whatsapp al numero 379.1366774. Maggiori info sulla società su www.saronnorugby.it e sulle pagine social: instagram www.instagram.com/saronnorugby e facebook https://www.facebook.com/SaronnoRugby

(foto della Saronno Rugby)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti