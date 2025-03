news

Tra le voci più ottimiste sul futuro di Bitcoin, spicca sicuramente Anthony Scaramucci, fondatore di SkyBridge Capital, che prevede il prezzo di BTC arrivare a 200.000 dollari entro il 2025. Nonostante il valore della criptovaluta per eccellenza sia intorno agli 83.000 dollari, Scaramucci sostiene che il prezzo sia ancora inferiore di circa il 20% rispetto al valore reale dell’asset.

Per chi ha investito in BTC Bull (BCBULL), il raggiungimento di questo traguardo da parte di Bitocin potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggioso. Il token $BTCBULL, infatti, offre airdrop di Bitcoin reali ai suoi holder, distribuiti in base alla quantità di token posseduta, ogni volta che BTC supera determinati livelli di prezzo prestabiliti.

Attualmente, BTCBULL è disponibile in prevendita al prezzo di 0,00241 dollari, ma con la nuova fase delle prevendita in arrivo tra meno di due giorni, il prezzo del token è destinato ad aumentare.

Chi volesse entrare ora nel progetto, dunque, farebbe bene a valutare di farlo ora, approfittando così delle considerazioni estremamente favorevoli di questa fase della prevendita.

Bitcoin a 200.000 dollari nel 2025, sogno o possibilità reale?

Dopo il rimbalzo dai 78.000 dollari dei giorni scorsi, il mercato crypto ha subito l’impatto derivante dell’incertezza sugli eventuali acquisti di BTC da parte del governo americano per la riserva strategica annunciata da Trump la settimana scorsa. A ciò si unisce la preoccupazione derivante dalle nuove politiche tariffarie di Trump che stanno generando incertezza e dubbi tra gli investitori.

Nonostante ciò, Scaramucci si dice convinto che Bitcoin sia pronto a raggiungere nuovi massimi storici, con 200.000 dollari come prossimo traguardo possibile.

Scaramucci, che fu direttore della comunicazione della Casa Bianca per 11 giorni, è oggi critico nei confronti di Trump. Tuttavia, riconosce che alcune sue politiche economiche potrebbero favorire l’adozione istituzionale di BTC.

Secondo lui, infatti, il potenziale di Bitcoin è ancora molto sottovalutato. Inoltre, evidenzia come l’anno post-halving sia sempre stato storicamente una fase di crescita per BTC. Basandosi sulla teoria della cosiddetta “soglia di dolore”, prevede che dopo un calo del 30% del valore, ci sarà una nuova impennata rialzista di Bitcoin.

Con l’inflazione in calo e il rischio di recessione dietro l’angolo, Bitcoin potrebbe rafforzarsi come asset rifugio, spingendo il prezzo ancora più in alto e consolidando la sua posizione di “oro digitale” all’interno del settore finanziario.

BTCB Bull: una meme coin che regala Bitcoin reali?

Sì, proprio così. BTC Bull sta rivoluzionando il mondo delle meme coin e delle criptovalute in generale, offrendo airdrop di Bitcoin reali alla propria community.

Il token BTCBULL, infatti, segue l’andamento di BTC e sblocca ricompense a ogni traguardo di prezzo, senza i costi legati al mining.

Il prossimo obiettivo è quello di 150.000 dollari: una volta che bitcoin avrà raggiunto questo prezzo, i possessori di BTCBULL riceveranno airdrop di BTC proporzionati alla quantità di token posseduti. Lo stesso processo si ripeterà nuovamente con il raggiungimento di successivi incrementi di 50.000 dollari (200.000 dollari, 250.000 dollari, ecc.).

Se la previsione di Scaramucci si rivelerà esatta, gli holder di BTCBULL potrebbero ricevere due airdrop di Bitcoin già entro la fine di quest’anno. Inoltre, il token ha un meccanismo di burning, che riduce l’offerta ogni volta che BTC supera soglie di 50.000 dollari (a partire da 125.000 dollari), creando ulteriore pressione rialzista sul prezzo.

E se Bitcoin raggiungesse i 250.000 dollari nel 2025? In quel caso, gli holder di $BTCBULL avrebbero ricompense ancora più sostanziose, massimizzando i guadagni passivi mentre BTC punta al milione di dollari.

BTC Bull può ripetere il successo di Dogecoin?

Un sistema come quello di BTC Bull è un fatto inedito nel mondo delle meme coin e potrebbe essere il catalizzatore capace di riaccendere il settore, riportandolo ai fasti del 2024.

Con una narrativa rialzista, un’offerta di token in calo e un sistema che incentiva il mantenimento a lungo termine, $BTCBULL ha un potenziale di crescita molto grande.

Basti pensare al caso di Dogecoin (DOGE), che ha registrato un +197.000% dal suo minimo storico. Pur non essendo una parodia, BTCBULL seguirà la traiettoria di Bitcoin, che ha già visto un +171.000.000% dalla sua prima quotazione.

Non a caso, analisti e influencer crypto di spicco credono che il token sia pronto per un boom di valore.

Come acquistare il BTC Bull prima che il prezzo salga

Acquistare i token BTCBULL è molto semplice: basta accedere al sito ufficiale di BTC Bull e completare l’acquisto con ETH, USDT o carta di credito/debito.

Per un’esperienza ottimale, si consiglia di usare Best Wallet, il portafoglio crypto di ultima generazione che integra la funzione di airdop in Bitcoin del token. Tenendo i BTCBULL in Best Wallet, infatti, gli utenti accedono automaticamente agli airdrop di BTC, ricevuti direttamente nel proprio wallet.

L’app Best Wallet è disponibile su Google Play e App Store.

Per restare aggiornati sulle novità e le opportunità legate a BTC Bull, è possibile unirsi alla community su X e Telegram.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.