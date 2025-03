Città

SARONNO – Disagi in vista per i viaggiatori a causa dello sciopero nazionale proclamato dai sindacati Orsa, Ugl e Fast nella giornata di mercoledì 19 marzo. L’agitazione si svolgerà dalle 9,01 alle 16,59 e potrà avere ripercussioni sul servizio ferroviario di Trenord, in particolare sulle linee Regionale, Suburbano, Aeroportuale e di Lunga Percorrenza.

Le fasce di garanzia non saranno coinvolte dallo sciopero e i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 9,01 e arrivo a destinazione finale entro le 10 completeranno il loro percorso regolarmente.

In caso di cancellazioni dei treni del servizio aeroportuale, Trenord attiverà autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Le corse partiranno da via Paleocapa 1, nei pressi della stazione di Cadorna. Saranno inoltre garantiti collegamenti sostitutivi tra Stabio e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

Ulteriori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it e tramite l’App di Trenord, che fornirà aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione dei treni. I viaggiatori sono invitati a prestare attenzione agli annunci trasmessi nelle stazioni e alle informazioni sui monitor.

