Groane

SOLARO – Giovedì 21 marzo alle 21 la Sala comunale di Solaro ospiterà il primo incontro provinciale del “Patto per il Nord di Milano Ticino”, l’associazione che vuole riportare al centro dell’attenzione politica e pubblica le problematiche del territorio settentrionale del Paese, rimaste sullo sfondo dopo la trasformazione della Lega Nord in Lega Salvini.

L’associazione è nata proprio per rispondere a quel vuoto politico lasciato dalla svolta nazionalista della Lega, che negli ultimi anni ha messo in secondo piano le battaglie originali del movimento fondato da Umberto Bossi. Durante la serata saranno affrontati temi cruciali per le regioni del Nord, come la crisi economica, le carenze nelle infrastrutture, la mancata autonomia regionale e la sempre più evidente marginalizzazione delle richieste del territorio nei dibattiti nazionali.

Ospite principale dell’evento sarà Paolo Grimoldi, ex segretario nazionale della Lega Lombarda e ora tra i promotori di questo nuovo progetto, nato proprio per tornare a dare voce alle istanze storiche del Nord. Grimoldi condividerà con il pubblico la propria esperienza politica e proporrà una riflessione accurata sui problemi aperti e irrisolti della Lombardia e delle altre regioni settentrionali.

L’incontro rappresenterà anche un’occasione di confronto diretto per cittadini, amministratori locali e rappresentanti politici che vogliano approfondire il significato attuale della “lotta per il Nord”. L’obiettivo principale della serata è proprio quello di avviare un dialogo aperto e concreto su come restituire slancio a un territorio che, negli ultimi anni, sente di essere stato dimenticato.

Il dibattito permetterà inoltre di comprendere meglio le ragioni di questa nuova realtà associativa che si impegna a riportare sul tavolo le battaglie del Nord, nella convinzione che solo ripartendo dalle esigenze del territorio sia possibile affrontare efficacemente le sfide attuali e future del Paese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti