Groane

SOLARO – Una serata alla scoperta della fauna dei Parchi della Lombardia e in particolare del Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Questo l’argomento della prossima serata naturalistica in programma martedì 18 marzo alle 21 al Centro Polveriera di via della Polveriera 2 a Solaro.

“Cose di un mondo parallelo” il titolo dell’incontro. L’ingresso è libero e gratuito fino all’esaurimento della capienza dell’auditorium. Relatore dell’evento, che diventa una sorta di bel “gemellaggio” tra Groane e Pineta, è la Gev, guardia ecologica volontaria del Parco Pineta, Silvio Colaone. Grande appassionato di fotografia naturalistica, Colaone è riuscito a ritrarre negli ultimi anni attraverso le fototrappole la fauna del territorio. Sul suo canale YouTube si possono ammirare caprioli, volpi, cervi, cinghiali e anche un lupo.

“Gli ultimi due decenni – si legge nell’invito alla serata organizzata come sempre dalle Gev del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea – hanno cambiato drasticamente la struttura faunistica del Parco Pineta. Nuovi ed ingombranti arrivi stanno condizionando la secolare quiete di quello che era conosciuto da tutti solo come il bosco della pineta. Ora gli inquilini stanno aumentando in numero di specie e di individui. Gli effetti sulla vegetazione naturale e sui coltivi si fanno sentire. Come si evolverà il futuro? Quali sorprese ancora ci potranno riservare gli animali? Per ora siamo solo entrati un po’ di nascosto nella loro vita privata curiosare”.

