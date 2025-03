Calcio

SARONNO – Tanti i temi della domenica calcistica appena trascorsa. Ferma la serie D, in Eccellenza nell’anticipo del sabato sera il pari 0-0 del Fbc Saronno contro il Mariano mentre domenica la Caronnese ha nettamente battuto il Cinisello e l’Ardor Lazzate ha perso contro il Pavia.

In Promozione festeggia la Baranzatese, che con ampio anticipo ha già matematicamente vinto il campionato; per il resto si segnala il pari del Ceriano Laghetto e le vittorie di Aurora Cmc e Universal Solaro, che lottano per i playoff.

In Prima categoria c’era grande attesa per la sfida al vertice: vittoria del Sc United, 2-0, contro il Bovisio Masciago; ora le due squadre sono pari al comando.

In Seconda categoria, passo falso dell’Amor sportiva mentre la Pro Juventute ha ritrovato il successo; bella vittoria esterna per il Dal Pozzo.

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

Seconda categoria

Nel campionato di serie B di volley maschile importante vittoria per la capolista Limbiate.

(foto: Dal Pozzo a Giussano)

17032025