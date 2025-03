SARONNO – Ottimo spring test per la formazione seniores di baseball del Saronno, diretta dall’head coach Gennaro Seguella, che domenica pomeriggio è stata ospitata dai Bovisio Buffaloes; a confrontarsi due formazioni che parteciparanno al campionato 2025 di serie C.

Al di là del risultato che ha visto Bovisio prevalere per 9-8, per i saronnesi è stata l’occasione giusta per mettere tutti in campo e provare il lavoro fatto in settimana assieme, ed amalgamare ancora di più il gruppo – ricordiamo che nella squadra ci sono diversi elementi provenienti dai Cabs Seveso. La cronaca dell’incontro racconta che fino al sesto inning Saronno era in vantaggio per 6-0, poi la girandola dei cambi proprio per far dare a tutti la possibilità di giocare ha permesso i padroni di casa di ribaltare il punteggio ed il risultato finale.