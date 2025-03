Groane

CERIANO LAGHETTO – Il Comune di Ceriano Laghetto, in collaborazione con BC Groane Fiab, organizza l’iniziativa “Ciclofficina Mobile 2025”, un servizio gratuito di autoriparazione per biciclette, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire ai ciclisti locali la possibilità di mantenere le proprie biciclette in buone condizioni, con interventi di manutenzione svolti da esperti.

Il servizio sarà disponibile nei seguenti appuntamenti di marzo:

Mercoledì 12 marzo, dalle 16.30 alle 19.00: Municipio.

Mercoledì 19 marzo, dalle 16.30 alle 19.00: il Centro Civico Dal Pozzo.

Mercoledì 26 marzo, dalle 16.30 alle 19.00: il Centro Civico Brollo.

Gli interventi saranno effettuati esclusivamente su prenotazione, per garantire un servizio efficiente e personalizzato. Per prenotazioni e maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web di BC Groane Fiab www.bcgroanefiab.it o contattare l’organizzazione tramite e-mail all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 338.9281328.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini di Ceriano Laghetto e dei dintorni per prendersi cura della propria bicicletta, contribuendo così alla sostenibilità e alla promozione della mobilità ciclistica.

