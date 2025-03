Città

SARONNO – Le scadenze elettorali incombono: incontri, polemiche e siparietti per la stampa si susseguono, ma a che punto è la definizione di liste e candidati per la tornata elettorale di questa primavera?

Partiamo dalle certezze. Obiettivo Saronno. Novella Ciceroni, prima candidata sindaco, è all’opera in città, in sede e sui social per la preparazione della coalizione di liste indipendenti che la sosterranno. Accanto alla storica e viola Obiettivo Saronno ci sarà Idea Futuro, annunciata in uno dei contesti in cui l’impegno e il coinvolgimento dei giovani portano risultati sempre più evidenti anno dopo anno, ossia l’organizzazione dell’iftar al Centro culturale islamico.

Lavori in corso con epilogo a breve termine per M5S Saronno: la compagine è pronta a correre da sola per la prossima tornata, ma restano nodi cruciali da sciogliere, ossia la scelta tra una lista civica o una lista pentastellata e, soprattutto, il candidato sindaco, che potrebbe riservare qualche sorpresa.

Per la prima volta, il Pd scommette su una candidata donna: Ilaria Pagani, ex assessore ai Servizi sociali, attivissima nel mondo dell’associazionismo cittadino. Malgrado il duro scontro interno, Pagani può già contare oltre che sul proprio partito anche sul sostegno di Azione, che costituirà una lista civica, e sembra vicina anche l’adesione alla coalizione di Tu@Saronno.

L’incognita resta Saronno Civica, che potrebbe sostenere un’eventuale corsa solitaria del sindaco Augusto Airoldi, il quale non ha mai fatto segreto della volontà di portare avanti il proprio programma elettorale, “visto che aveva una scala temporale di dieci anni”. Al momento comunque Airoldi non ha ancora sciolto la riserva sulla propria candidatura.

Fresca di ieri sera la discesa in campo di L’Italia c’è, che, con una nota del circolo di Saronno, ha annunciato la propria corsa indipendente con un candidato (o una candidata) sindaco. Facile pensare a un impegno del sindaco emerito Pierluigi Gilli e dell’ex presidente del consiglio comunale Marta Gilli, con una collocazione naturalmente al centro.

E qui iniziano sogni e suggestioni per la politica saronnese. E se Gilli e Airoldi non facessero una corsa solitaria? E se facessero squadra? Del resto, i due ex primi cittadini hanno cooperato negli ultimi quattro anni. Sarebbe un ritorno al passato, ad un centro con anime diverse, che a Saronno ha avuto un ruolo storico. Un bel problema per centrodestra e centrosinistra, che al ballottaggio potrebbero trovarsi con una difficile gatta da pelare. Fantapolitica? Qualcuno parla di rapporti tesi tra i due, ma pare che gli alfieri di entrambe le parti qualche chiamata esplorativa l’abbiano già fatta.

Nel frattempo, il centrodestra sembra voler riprendere la strada della coalizione coesa. La speranza delle parti è di chiudere velocemente: Mariassunta Miglino è il nome in pole position su quello di Rienzo Azzi, anche perché queste attese, questi incontri senza fine, questi affondi a vuoto da “Prima Repubblica” stanno erodendo il vantaggio competitivo di cui il centrodestra potrebbe godere.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti