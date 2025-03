SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 17 marzo, spiccano gli aggiornamenti sulle elezioni amministrative, con nuovi appelli alla partecipazione e liste civiche che puntano sui giovani. In primo piano anche il sequestro di frutta esposta irregolarmente sul marciapiede e l’ultimo saluto ad Augusto Rezzonico, ricordato con commozione dalla comunità. Grande partecipazione, infine, per l’iniziativa sulla mobilità sostenibile.

A Uboldo, la polizia locale ha sequestrato frutta e verdura esposte in modo irregolare sul marciapiede, sanzionando il commerciante e denunciandolo per occupazione abusiva di suolo pubblico.

In vista delle elezioni amministrative, l’ex assessore Gilardoni ha lanciato un appello alla partecipazione, sottolineando la necessità di nuove energie per il futuro della città.

Nasce “Idea Futuro”, la nuova lista civica che, in alleanza con “Obiettivo Saronno”, punta su una forte presenza giovanile per portare innovazione e rinnovamento in politica.

L’ultimo saluto ad Augusto Rezzonico è stato un momento di grande commozione, con la fascia tricolore sulla sua bara a simboleggiare il suo impegno per la città.

Tanti cittadini hanno partecipato alla camminata e pedalata dal Matteotti al centro per promuovere una mobilità più sostenibile e attenta all’ambiente.

