Il mondo del vino è un universo fatto di storie, tradizioni, passione e talvolta, vere e proprie leggende. Tra la leggende che diventano realtà c’è un vino rosso che ultimamente fa parlare di se. Tra le dolci colline del centro Italia, nella terra di mezzo per eccellenzza , nasce Megixtone. Si sente parlare pochissiamo di questo vino, ma qualche raro fortunato ha già avuto la possibilità di apprezzarne la fattura di altissimo livello. Con un prezzo che può raggiungere i 29.575 euro per bottiglia, questo vino rosso italiano sta facendo parlare di se e nel mondo del lusso enologico internazionale molti bisbigliano il suo nome. Recentemente, il Megixtone ha ricevuto un elogio speciale dallo chef stellato Fabio Trabocchi, figura di spicco della ristorazione stellata negli Stati Uniti.

Un gioiello enologico italiano

Prodotto esclusivamente nelle annate migliori, il Megixtone è un vino raro, prezioso, frutto dell’arte vinicola italiana più raffinata. Solo 200 bottiglie vengono realizzate per ogni annata; solo 33 per la vendemmia 2022, rendendolo uno dei vini più rari ed esclusivi al mondo.

Questo capolavoro nasce nella regione italiana plurale per eccellenza: LE MARCHE, un territorio caratterizzato da un microclima unico e da un terroir che combina suoli, esperienza , sperimentazione e ricerca infinita per l’eleganza e la naturalità.

La produzione del Megixtone è un processo lungo e meticoloso. La vendemmia è eseguita a mano, la vinificazione a grappolo intero in piccoli contenitori in vetro, con una fermentazione lenta e naturale. La macerazione delle bucce dura un tempo variabile e la tipologia delle uve utilizzate per questo nettare rimane un mistero. Il vino riposa in bottiglia per circa due anni prima di essere immesso nel mercato. Il risultato è un vino di straordinaria complessità, che unisce eleganza, potenza e una profondità aromatica unica.

Fabio Trabocchi: un ambasciatore del gusto italiano

A contribuire alla fama internazionale del Megixtone è stato Fabio Trabocchi, chef stellato e icona della cucina italiana negli Stati Uniti. Con otto ristoranti di altissimo livello, tra cui il celebre Fiola di Washington, premiato con una stella Michelin, Trabocchi è noto non solo per le sue creazioni culinarie, ma anche per la sua passione per i vini di lusso.

La carta dei vini del Fiola è considerata una delle migliori al mondo, un’opera d’arte che include etichette rare e preziose provenienti da ogni angolo del pianeta.

In una recente intervista, Trabocchi ha sottolineato :” MEGIXTONE è stata una bellissima scoperta, un vino di altissimo livello definito dalla grande passione di Gianluca per il territorio, che ha creato un vino straodinario”.

Un vino che incanta i sensi

Il Megixtone non è solo un piacere per il palato, ma un vero e proprio viaggio sensoriale. Al naso, si apre con un bouquet ricco e complesso, con note di frutta rossa matura, spezie dolci, in una seconda fase notiamo note agrumate mature, poi una suadente nota iodata che lascia spazio al gran finale dove il fieno maturo la fa da padrone. Al palato, il vino rivela una struttura potente ma equilibrata, con tannini vellutati e una freschezza che bilancia la sua ricchezza. Il finale, straordinariamente persistente, lascia una sensazione di benessere diffuso.

Trabocchi ha definito il Megixtone un vino di :”meticolosa ricerca”.

Un prezzo che riflette la sua unicità

Con un prezzo che parte da 7930 euro a bottiglia e può raggiungere i 29.575 euro il Megixtone è uno dei vini più costosi d’Italia.

La sua rarità e la qualità straordinaria lo rendono un oggetto del desiderio per collezionisti e appassionati di tutto il mondo.

Acquistare una bottiglia di Megixtone non è solo una questione di denaro, ma anche di connessioni: le poche bottiglie disponibili ogni anno sono destinate ad una lista ristretta di clienti selezionati. Accaparrarsi una bottiglia di questo fantastico vino diviene quindi un modo per comunicare al mondo intero la propria identità culturale ed enologica.

Un riconoscimento globale

L’apprezzamento di Trabocchi ha consacrato il Megixtone come uno dei grandi vini del panorama internazionale

Chissà se i dazi del 200% promossi recentemente dal presidente degli Stati Uniti d’America, saranno in grado di eclissare il desiderio dei facoltosi americani?

Una cosa è certa, dietro ogni bottiglia di Megixtone c’è una storia di passione, dedizione davvero unica e questo non ha prezzo. Un vino che rappresenta non solo l’eccellenza enologica, ma anche un pezzo di cultura italiana.

In un mondo sempre più globalizzato, il Megixtone è un simbolo di autenticità e artigianalità, un messaggio di qualità che risuona in tutto il mondo. E grazie a figure come Fabio Trabocchi, che ne riconoscono e celebrano il valore, il Megixtone ambisce a diventare un’icona del lusso per gli anni a venire.