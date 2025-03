Città

MALPENSA – Lunghe code e traffico in tilt questa mattina sulla superstrada 336, a causa di un incidente che ha coinvolto un tir. L’episodio si è verificato poco dopo le 7.15, quando il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo del veicolo, finendo la corsa contro il guard rail e pilone di un cavalcavia.

L’impatto ha provocato il parziale accartocciamento del tir, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti in codice rosso un’ambulanza e un’automedica di Areu, insieme ai vigili del fuoco e alle pattuglie della polizia stradale. Il conducente, un uomo di 51 anni, è stato soccorso dai sanitari che, dopo avergli prestato le prime cure, hanno disposto il trasporto in ospedale in codice giallo. Ha riportato ferite di media gravità, ma non risulta in pericolo di vita.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità dell’area, con code e rallentamenti che hanno interessato anche l’Autolaghi e l’innesto con la Pedemontana in entrambe le direzioni. Le operazioni di rimozione del mezzo e messa in sicurezza della carreggiata sono proseguite per diverse ore.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti