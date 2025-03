Cronaca

SARONNO / MISINTO – I carabinieri della Compagnia cittadina hanno avviato accertamenti riguardo ad un movimentato episodio avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno centro ieri mattina, alle 11. Si segnalazione di alcuni passanti nella limitrofa via General Cantore sono intervenuti i militari dell’Arma e una ambulanza della Croce rossa, si parlava di una vivace lite. E’ stato soccorso un ragazzo di 31 anni quindi trasportato con l’autolettiga in ospedale per essere medicato di non gravi lesioni; in corso gli accertamenti sui contorni dell’accaduto.

A Misinto ieri alle 14.50 per un tamponamento fra due auto in via Padovan è accorsa una pattuglia dei carabinieri ed è arrivata una ambulanza della Croce rossa saronnese; una ragazza di 31 anni ha avuto bisogno di assistenza medica, non è comunque apparsa in condizioni preoccupanti.

