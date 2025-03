Cronaca

CESATE – SOLARO – Una densa colonna di fumo si è alzata nel cielo azzurro nel pomeriggio di lunedì 17 marzo, facendo temere un nuovo incendio nel Parco delle Groane, già colpito in passato da roghi. In realtà, le fiamme erano partite ed hanno interessato solo un’auto in transito sulla XIV Strada, nei pressi della rotonda che conduce a via Per Senago.

L’allarme è scattato poco dopo le 16.30 e ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, giunti con due squadre per domare le fiamme. Sul posto anche un’ambulanza della Croce viola di Cesate oltre alla polizia locale e ai carabinieri della compagnia di Rho.

L’incendio, visibile a chilometri di distanza, ha fatto temere il coinvolgimento della vegetazione circostante ma in realtà i pompieri sono riusciti a circoscrivere prima e domare completamente le fiamme. Il conducente, un uomo di 45 anni, è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo, riportando solo un forte spavento. Irrimediabilmente distrutta la vettura. La strada tra Solaro e Cesate è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti