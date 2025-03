Politica

MILANO – Cinque milioni di euro per i siti Unesco Sacro Monte di Varese – Castelseprio: Regione Lombardia ha approvato l’accordo con la Direzione regionale Musei nazionali (ente del ministero della Cultura) e la Provincia di Varese per attuare l’intervento di valorizzazione del patrimonio Unesco del Varesotto, che sarà finanziato dal Governo nell’ambito del Piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali.

Al riguardo, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi esprimono grande soddisfazione: “Ringraziamo l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, da cui è nata la proposta di questa intesa, e il presidente Attilio Fontana per l’ottimo lavoro di squadra svolto di concerto con gli enti locali”.

L’intesa istituisce un tavolo tecnico di coordinamento cui sarà affidato il compito di immaginare e definire iniziative che, spiega Dell’Erba, “potranno essere declinate in progetti concreti e condivisi, per cui prioritario sarà ascoltare gli imprenditori del borgo come i cittadini, con iniziative capaci di rendere il nostro patrimonio ancora più attrattivo”.

“Le ingenti risorse governative – ha anticipato Zocchi – renderanno possibile avviare un’intensa fase operativa: il potenziamento della promozione del Sacro Monte e Castelseprio, simboli della nostra storia, genererà effetti positivi non solo culturali, ma anche economici sull’intera comunità”.

