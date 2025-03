Città

SARONNO – I lampioni di via Volonterio, angolo Via Alliata, sono tutti spenti; il problema si è manifestato negli ultimi tempi ma non è stato ancora risolto, creando più di una apprensione fra i residenti nelle vicinanze, per il rischio di eventuali incidenti, in un punto sempre molto trafficato della viabilità cittadina.

“Abbiamo già fatto molte segnalazioni in Comune e su Municium e anche al numero verde ormai da due settimane. Possibile che nessuno intervenga? L’attraversamento è realmente pericoloso” si legge sui social. Dai quali viene auspicato che il problema sia finalmente risolto.

(foto; il particolare di una delle immagini comparse sui social per sottolineare il problema, mostrando la situazione attuale che si registra in via Volonterio)

18032025