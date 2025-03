Eventi

SARONNO – Dal 16 al 23 marzo, Saronno si trasformerà in un palcoscenico diffuso per la poesia con la quarta edizione di Giorni diVersi. Il tema di quest’anno, “L’Altro”, guiderà un programma intenso e variegato, fatto di incontri con autori, letture, teatro, danza, musica e mostre. Per otto giorni, le parole poetiche prenderanno vita non solo nei luoghi canonici, ma anche nelle piazze e nelle strade, creando un dialogo aperto sulla diversità, l’inclusione e l’incontro tra culture

Mercoledì 19 marzo il festival porta la poesia anche tra le bancarelle del mercato. Dalle 11 alle 12, in via Pola, l’iniziativa “Anche nel giorno di mercato si trova la poesia!“, a cura di Unitre Saronno. Qui i passanti potranno ricevere o richiedere una poesia su misura, scegliendo tra versi d’amore, poesie civili o componimenti capaci di trasformare il dolore in bellezza.

Nel pomeriggio, alle ore 18, in Sala Nevera, l’autore Davide Cortese presenterà Il volto indigeno, un’opera che lo consacra come una delle voci più interessanti della sua generazione. Giovane autore provvisto di una già evidente, e per molti aspetti sorprendente, personale fisionomia espressiva.

Chiuderà la giornata, alle 21 sempre alla Sala Nevera, Lorenzo Zumbo, che presenterà il suo percorso poetico nel dialogo “Ogni corpo ha un alfabeto“ con Nicoletta Bortolotti. Un incontro dedicato alle “scritture di confine” e alle contaminazioni tra poesia e prosa, per esplorare nuove forme espressive e di narrazione dell’Altro.

(foto d’archivio)

