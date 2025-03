Città

SARONNO – L’Associazione Europea Ferrovieri (Aec) ha espresso la propria preoccupazione per la chiusura temporanea del Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese (Mils). A diffondere la notizia è stato il sito dell’Alleanza per la Mobilità Dolce, che ha riportato le dichiarazioni dell’organizzazione ferroviaria.

L’Aec, che nel settembre del 2022 aveva assegnato al museo il premio ferroviario europeo Euroferr, ha manifestato il proprio rammarico per la decisione, sottolineando il rischio che la chiusura possa portare alla dispersione di una parte significativa del patrimonio di archeologia industriale conservato nel Mils. Inoltre, ha espresso solidarietà ai volontari che, con il loro impegno, hanno garantito la tutela e la valorizzazione di questo patrimonio.

La chiusura temporanea del Mils era stata annunciata dall’assessore regionale ai trasporti Claudia Maria Terzi, che aveva chiarito come non ci siano alternative alla sospensione delle attività museali. Tuttavia, è in fase di programmazione l’organizzazione di mostre itineranti sul territorio nazionale per mantenere viva la memoria storica del museo e del suo patrimonio.

La preoccupazione dell’Aec si aggiunge alle molte voci che nelle ultime settimane hanno chiesto soluzioni per garantire la conservazione e la fruizione del patrimonio del Mils, un punto di riferimento per la storia industriale e ferroviaria della città e dell’intero territorio.

