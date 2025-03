Città

SARONNO – Oggi, 18 marzo, è la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, un’occasione per ricordare le persone scomparse a causa della pandemia e riflettere sull’impatto che ha avuto sulla comunità. Per commemorare questa ricorrenza, i pennoni con le bandiere in piazza Libertà sono stati abbassati a mezz’asta, un gesto simbolico per rendere omaggio a chi ha perso la vita in quei difficili mesi.

La Giornata, istituita ufficialmente nel 2021, cade nel giorno in cui, nel 2020, i camion dell’esercito carichi di bare attraversavano Bergamo, un’immagine diventata il simbolo della tragedia vissuta dal Paese. Anche Saronno, come molte altre città, ha scelto di ricordare le vittime con questo segno di rispetto e raccoglimento.

(foto: bandiera a mezz’asta in piazza Libertà a Saronno)

19032025