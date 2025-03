Bitcoin si trova in una nuova fase di stallo, intrappolato in un ristretto range di poco oltre gli 80.000 dollari, che sembra poterlo tenere bloccato a lungo.

Un primo vero segnale di ripresa potrebbe essere il superamento degli 84.000 dollari, soglia fondamentale sulla strada di una possibile risalita. Il grafico appare piuttosto negativo se analizzato su base settimanale o giornaliera con un focus sugli ultimi giorni, ma risulta meno preoccupante osservandolo nell’arco degli ultimi due anni.

Questa flessione, nel quadro generale, non rappresenta nulla di allarmante e, anzi, potrebbe favorire una futura espansione. Tuttavia, il desiderio di guadagni immediati alimenta la continua speranza in notizie positive che possano cambiare la traiettoria attuale.

Quali potrebbero essere queste notizie?

La principale è un allentamento delle tensioni geopolitiche da parte degli Stati Uniti con la Russia, che potrebbe portare un aumento dell’ottimismo sui mercati. Un altro elemento chiave è la possibilità che la FED opti per un congelamento dei tassi di interesse, evitando ulteriori rialzi.

Come noto, l’inflazione negli Stati Uniti non è ancora completamente sotto controllo e la FED ha deciso di procedere con nuovi aumenti dei tassi di interesse. Questo è sempre un fattore negativo per gli asset a più alto rischio, poiché riduce la liquidità disponibile, indirizzandola verso le banche o la banca centrale.

Una stabilizzazione in questo senso sarebbe quindi una notizia positiva per il futuro, con una possibile inversione di tendenza già entro quest’anno.

Insomma, il contesto attuale è ricco di variabili, ma ciò accade quasi in ogni periodo dell’anno. Ogni giorno, infatti, emergono notizie da tutto il mondo che possono influenzare, in positivo o in negativo, l’andamento dei mercati e in particolare di Bitcoin.

Un esempio significativo, in questo senso, è stato il crollo dell’exchange FTX, avvenuto nel 2022, che ha innescato un lungo inverno crypto del tutto inaspettato.

Per questo motivo, la strategia migliore per affrontare qualsiasi scenario è disporre di un portafoglio di asset ben diversificato, capace di resistere alle crisi.

Inoltre, è fondamentale utilizzare piattaforme di investimento con un livello di rischio il più basso possibile.

In questa prospettiva, Best Wallet si impone come leader nella custodia delle crypto, offrendo un’alternativa più sicura rispetto agli exchange. Queste piattaforme, infatti, si sono rivelate in più occasioni poco affidabili, con casi di fallimento, azioni di hackeraggio e alcune chiusure inaspettate che hanno lasciato a volte i clienti in difficoltà.

Per questo motivo, oggi gli investitori cercano soluzioni che siano efficienti, agili e soprattutto sicure. Questa tendenza sta favorendo il mercato dei wallet a custodia autonoma.

In questo settore, Best Wallet si distingue come uno dei player più innovativi e affidabili grazie a un’offerta estremamente variegata, non comune tra i nomi tradizionali del settore.

Seeing all your wallets and balances in one place helps you stay organized, saves valuable time, and lets you focus on the important stuff. ⚡

Best Wallet brings everything together so you can manage your crypto seamlessly, without the hassle of switching between apps.🔄

Trade… pic.twitter.com/bzav2mplty

— Best Wallet (@BestWalletHQ) March 3, 2025