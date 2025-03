Solaro

SOLARO – Da martedì 18 marzo i cittadini residenti o domiciliati a Solaro potranno attivare la richiesta del passaporto e del rinnovo presentando la documentazione direttamente allo sportello dell’ufficio postale, senza doversi recare alla Questura competente per territorio, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio.

Come comunicato da Poste Italiane, si tratta di un precipuo obiettivo del progetto “Polis, casa dei servizi di cittadinanza digitale” che sarà avviato, a Solaro, entro il 2026.

Per fare richiesta di passaporto in posta è necessario essere residente o domiciliato in uno dei Comuni abilitati. Indispensabile portare con sé:

due foto a colori identiche e recenti (non più di 6 mesi), frontali, a volto scoperto e a sfondo bianco,

il contrassegno telematico relativo al contributo amministrativo di 73,50 euro,

attestazione di versamento di 42,50 euro, effettuato a nome di chi richiede il passaporto tramite bollettino postale di conto corrente n. 67422808, intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento del tesoro con la seguente causale: “Importo per il rilascio del passaporto elettronico”;

carta di identità, o documento di riconoscimento equipollente, del richiedente in corso di validità;

copia del documento d’identità;

in caso di rinnovo, il vecchio passaporto o la copia della denuncia di furto o smarrimento dello stesso;

il modulo di attestazione del domicilio nel caso in cui non sei residente ma domiciliato in un comune con un ufficio abilitato al servizio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link.

