iltra2

TRADATE – Il Comune di Tradate, in collaborazione con l’Associazione 33&45, annuncia la terza edizione di Tradate in Vinile, un appuntamento atteso dagli amanti della musica su supporto fisico e dai collezionisti di vinili. L’evento si terrà domenica 23 marzo, dalle 10 alle 18, presso la Biblioteca Civica Frera di via Zara 37.

La rassegna offrirà una vasta esposizione di materiale musicale, memorabilia e dischi, con circa 15 espositori tra cultori, hobbisti, collezionisti ed editori indipendenti. I giradischi saranno sempre accesi per far rivivere il suono caldo e caratteristico del vinile, tanto apprezzato anche dalle nuove generazioni. Oltre alla mostra-mercato, l’evento ospiterà alle 15.30 la presentazione del libro Pulp Fiction in the Naked City di Niccolò Pala, un’opera che esplora un dialogo immaginario tra il polistrumentista sperimentale John Zorn e il regista Quentin Tarantino. L’autore sarà presente per un confronto con il pubblico.

L’ingresso è gratuito e l’iniziativa è aperta a tutta la famiglia. Sarà inoltre disponibile un’area bar e ristoro presso il Café della Frera. I partecipanti sono invitati a portare i propri dischi per eventuali scambi con altri appassionati.

(foto archivio)

18032025