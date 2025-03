Comasco

TURATE – In occasione della Festa del Papà, sono in programma due eventi dedicati ai papà e alle loro famiglie. Il primo appuntamento si terrà domenica 16 marzo all’oratorio San Luigi, dove a partire dalle 12 si svolgerà un pranzo comunitario. Dopo il momento conviviale, gli animatori proporranno un gioco speciale in cui i protagonisti saranno proprio i papà e i loro bambini, per un’occasione di divertimento e condivisione.

Il secondo evento si terrà il prossimo mercoledì, giorno di San Giuseppe, al centro anziani. Per celebrare la giornata, verranno offerti panini con la salamella ai papà e ai loro figli, in un’atmosfera di allegria e tradizione.

Entrambe le iniziative rappresentano un’opportunità per rafforzare i legami familiari e valorizzare la figura del papà all’interno della comunità, attraverso momenti di convivialità e spensieratezza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti