La soluzione di wallet crypto non-custodial Best Wallet sta guadagnando terreno nel mercato delle criptovalute grazie a una serie di innovazioni di ultima generazione e a un’interfaccia utente più intuitiva rispetto alla concorrenza.

Inoltre, la raccolta fondi nella prevendita, attualmente in corso, del suo token nativo BEST ha già superato gli 11 milioni di dollari e si avvicina rapidamente al traguardo prefissato, il che potrebbe portare a una chiusura anticipata della campagna, dato l’alto livello di domanda.

La piattaforma Best Wallet non è solo una semplice alternativa a MetaMask, ma un vero e proprio ecosistema con funzionalità avanzate, tra cui spiccano il suo DEX integrato e il prossimo lancio di Best Card, una carta di debito che facilita l’uso quotidiano delle propri criptovalute.

Perché gli investitori si stanno spostando su Best Wallet

Il mercato crypto sta attraversando una fase complessa, con prezzi in calo e notizie preoccupanti come il recente caso di hackeraggio subito dall’exchange Bybit. Eventi di questo tipo stanno spingendo sempre più utenti a cercare soluzioni più sicure e performanti.

Best Wallet, grazie alla sua natura non-custodial, offre il massimo controllo diretto sugli asset senza affidarsi a terze parti centralizzate. Una delle funzionalità più apprezzate, infatti, è la sezione esclusiva “Upcoming Tokens”, un potente strumento di screening dei migliori progetti crypto emergenti disponibili in prevendita che ha già permesso ai suoi utenti di identificare progetti di grande successo come Pepe Unchained e CatSlap (SLAP), che hanno registrato aumenti rispettivamente del 700% e del 7.000%. Ora lo stesso strumento ha messo sotto i riflettori BTC Bull (BTCBULL), la prima meme coin che premia i possessori del token con airdrop di Bitcoin veri ogni volta che Bitcoin raggiunge nuovi livelli di prezzo predeterminati, e Solaxy (SOLX), il primo Layer-2 su Solana.

Best Wallet supera MetaMask come utenti attivi

Dal suo lancio, avvenuto nel 2024, Best Wallet ha già conquistato oltre 500.000 utenti, con numeri in costante crescita.

Se il confronto con colossi come MetaMask può sembrare azzardato, in realtà i dati parlano chiaro: gli utenti attivi mensili di Best Wallet hanno già superato quelli di MetaMask. Secondo Token Terminal, MetaMask conta attualmente 248.000 utenti attivi mensili, mentre Best Wallet ha superato di gran lunga questa cifra, diventando uno dei wallet più utilizzati nel settore.

A fare la differenza è soprattutto l’approccio user-friendly dell’app di Best Wallet, che semplifica l’uso delle crypto e riduce le barriere all’ingresso per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

Le funzionalità che rendono Best Wallet unico

Best Wallet non è solo un wallet, ma un hub completo per la gestione delle proprie criptovalute. Utilizzando i token nativo $BEST, infatti, gli utenti possono ridurre le commissioni di transazione e ottenere condizioni più vantaggiose grazie all’integrazione con oltre 200 protocolli DeFi e 20 bridge cross-chain.

L’app, inoltre, elimina la necessità di connettersi a un DEX esterno, permettendo di scambiare asset direttamente all’interno della piattaforma. Anche l’on-ramp è stato ottimizzato, consentendo la conversione di oltre 100 valute fiat in crypto in pochi passaggi.

Per chi cerca un’esperienza ancora più coinvolgente, Best Wallet offre integrazioni con il settore iGaming, regalando vantaggi come free spin, loot box e bonus esclusivi sui depositi. Tutto questo è stato studiato per rendere l’adozione delle crypto più semplice e vantaggiosa. Con il prossimo lancio della Best Card, il wallet si prepara a compiere un ulteriore passo avanti, creando un ponte tra finanza tradizionale e crypto e ampliando ulteriormente la sua utilità.

Come partecipare alla prevendita del token $BEST

La fase di prevendita rappresenta un’opportunità unica per entrare in un progetto in forte espansione. Il procedimento per acquistare in prevendita il token $BEST di Best Wallet è molto molto semplice: basta collegare il proprio wallet al sito ufficiale di Best Wallet e utilizzare l’apposito widget.

Gli utenti di Best Wallet possono acquistare direttamente tramite carta bancaria o scambiando crypto come ETH o USDT. Anche per chi ha già asset in altri wallet, Best Wallet facilita l’importazione e la gestione dei fondi. Inoltre, con il recente supporto multi-chain, ora include non solo Ethereum, ma anche Bitcoin, con Solana in arrivo a breve.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.