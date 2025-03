iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sono aperte le iscrizioni per “Tales of roles. Vivere i libri da protagonisti”, un evento gratuito organizzato dall’associazione Ruolatori Seriali e patrocinato dal comune di Castiglione Olona. L’appuntamento è fissato per sabato 29 marzo, dalle 15 alle 18, alla biblioteca civica di Castiglione Olona, in via Marconi 1.

Si tratta di un’esperienza di narrazione collettiva originale e coinvolgente, che si svolgerà attorno a un tavolo. Ogni partecipante avrà il compito di interpretare un ruolo all’interno di mondi ispirati a celebri opere letterarie, sia classiche che contemporanee. Ogni tavolo sarà guidato da un narratore, che proporrà situazioni alle quali i giocatori dovranno rispondere con le scelte dei propri personaggi.

L’evento è aperto a diverse fasce d’età: uno dei tavoli sarà accessibile ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, mentre per partecipare agli altri è necessario avere più di 16 anni. La partecipazione è gratuita, ma l’accesso è a numero chiuso ed è richiesta la prenotazione. Per iscriversi è possibile visitare il sito: https://talesofrole.eventbrite.it oppure scansionare il QR Code presente sulla locandina dell’evento.

(foto: un precedente evento alla biblioteca di Castiglione Olona)

19032025