Bitcoin è l’oro digitale? Secondo la narrativa comune, potrebbe esserlo. Tuttavia, se confrontiamo i due grafici, ci rendiamo conto facilmente che la situazione non è esattamente paritetica.

Il grafico di Bitcoin è caratterizzato da una volatilità estrema, con forti crescite seguite da rapide discese. L’oro, invece, tende a mantenere una crescita costante o a rimanere stabile, con solo occasionali correzioni generalmente non troppo marcate.

Negli ultimi 365 giorni, l’oro ha guadagnato circa il 36%, mentre Bitcoin si è apprezzato del 25%. Tuttavia, la prospettiva cambierebbe facilmente semplicemente spostando la finestra di osservazione di qualche giorno o settimana.

Ciò che però non succede all’oro sono le correzioni drastiche che subisce Bitcoin, che può perdere oltre il 40% del suo valore in poche settimane o addirittura giorni. D’altro canto, l’oro non sperimenta nemmeno i bull market esplosivi di Bitcoin, in cui il prezzo può moltiplicarsi rapidamente. L’oro può registrare crescite significative, ma mai paragonabili a quelle della criptovaluta.

Chi vince tra i due? Nessuno, o meglio entrambi. Non esiste una risposta unica e certa a questa domanda, poiché i due asset svolgono funzioni completamente diverse.

Nonostante la sua nomea di “oro digitale”, Bitcoin rimane un asset altamente speculativo, senza una reale correlazione con l’oro. Chi investe in oro lo fa per garantirsi una stabilità valutaria nel tempo, in quanto “bene rifugio”, un obiettivo che storicamente è stato rispettato con una certa regolarità.

Chi acquista Bitcoin oggi, invece, lo fa investendo in una prospettiva futura (principalmente speculativa) di crescita, più che cercando vera e propria stabilità finanziaria.

Arriverà il giorno in cui Bitcoin sarà davvero paragonabile all’oro? Forse sì, ma se ciò dovesse accadere, i suoi rendimenti potenziali sul medio-lungo periodo probabilmente saranno più contenuti di quelli attuali.

Per ora, possiamo dire che la situazione è equilibrata: l’oro offre sicurezza nel lungo periodo, mentre Bitcoin rappresenta un’opzione più rischiosa, ma con un maggiore potenziale di rendimento. Non esiste un vincitore assoluto e, al netto della narrativa, il confronto diretto tra i due è alquanto prematuro, almeno per il momento.

Dunque, godiamoci Bitcoin e i suoi bull market spettacolari finché esistono, perché un giorno potrebbero non essere più così sostanziosi.

BTC Bull (BTCBULL) pronto a cavalcare il prossimo bull market

Bitcoin non è l’unico ad attendere con impazienza il prossimo bull market: anche le altcoin e i progetti correlati a Bitcoin stesso sono in fermento.

Uno in particolare si distingue per le sue caratteristiche uniche e potrebbe far esplodere tutto il suo enorme potenziale se Bitcoin dovesse effettivamente tornare a registrare un bull market.

Si tratta di BTC Bull (BTCBULL), una meme coin ispirata a Bitcoin e ai suoi cicli di mercato rialzisti, con una peculiarità unica nel suo genere.

Questa criptovaluta prevede infatti l’elargizione di airdrop di Bitcoin veri alla sua community, in occasione di traguardi storici di prezzo predeterminati raggiunti dalla principale criptovaluta del mercato crypto.

Tutto ciò avviene in un anno in cui Bitcoin è atteso a nuovi massimi di prezzo e a una crescente adozione da parte degli investitori istituzionali. In questo contesto, si prospettano numerosi e vantaggiosi airdrop, un elemento che sta contribuendo a far aumentare in modo considerevole la domanda del token BTC Bull.

Ma come si partecipa a questi eventi? È molto semplice: basta possedere i token $BTCBULL e metterli in staking sulla piattaforma di BTC Bull, accedendo così ad altri benefici. Lo staking, infatti, permette di ottenere rendite passive significative sul token stesso, aumentando la propria esposizione e la quota di airdrop futuri.

BTC Bull sta rapidamente guadagnando popolarità come una delle meme coin più promettenti del 2025, con una community in forte espansione.

Attualmente, il token $BTCBULL è disponibile in prevendita e ha già raccolto oltre 3,7 milioni di dollari in poche settimane, un risultato notevole per il settore.

Il prezzo attuale di BTC Bull è di 0,002415 dollari, un valore che molti ritengono particolarmente interessante, considerando le prospettive di crescita del progetto.

Se Bitcoin avrà l’anno che tutti si aspettano, gli holder del token $BTCBULL avranno più di un motivo per festeggiare.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.