Due minuti dopo Gregori con tiro centrale a distanza ravvicinata impegna l’estremo difensore rossoblu Vergani alla parata.

Al 26’ da una rimessa laterale c’è un’azione corale della Caronnese al limite dell’aeea che si conclude con un preciso cross assist di Lofoco che Malvestio sfiora a due passi dalla porta avversaria. Al 32’ c’è un bell’inserimento in velocità di Romeo che al tiro quasi sfiora il sette della porta avversaria.

Inizia la ripresa: nei primi venti minuti le squadre avversarie confermano il ritmo partita del primo tempo con continui cambi di campo.

Al 21’ i rossoblu passano in vantaggio: Malvestio in piena mischia su assist di Colombo va in gol. E’ lo 0-1. Al 28’ i padroni di casa pareggiano i conti che con Modotti che sfrutta una deviazione e calcia un rasoterra all’altezza del secondo palo insaccando l’1-1. Al 32’ registriamo una bella occasione per capitan Corno che di sinistro costringe Rinero alla difficile respinta a terra. Al 40’ ci prova Romeo al tiro ancora parato a terra dal numero uno avversario. Al 49′ la partita si chiude sull’1-1 finale con l’ultima azione di marca Robbio: Pavesi in velocità calcia un forte tiro ma Vergani non si fa trovare impreparato e respinge con vigore.

Robbio-Caronnese 1-1

ROBBIO: Rainero, Alabiso, Bullano, Gregori (33′ st Franchin), Marasco, Pisati, Malltezi, Modotti, Pavesi, Kambo, Vicini (22′ st Uccello). A disposizione: Civiero, Guida, Barone, Napoli, Cestarioli, Capodaglio, Tartaro. All. De Lillo.

CARONNESE: Vergani, Lofoco, Dilernia, Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro, Colombo, Corno, Romeo. A disposizione: Di Lernia, Cerreto, Savino, Napoli, Tondi, Oliviero, Paltrinieri, Omoregbe, Battistella. All. Ferri.

ARBITRO: Natale Rossiello di Molfetta (Missaglia di Monza e Terlizzi di Bergamo).

Marcatori: 21′ st Malvestio (C), 28′ st Modotti (R)