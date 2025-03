Calcio

SARONNO – Turno infrasettimanale oggi, alle 20.30, per il campionato di calcio d’Eccellenza, che anticipa in blocco la 34′ ed ultima giornata.

Per quanto concerne il Fbc Saronno, in serie positiva da due giornate, si annuncia l’impegnativa trasferta sul campo di una Rhodense in piena lotta per i vertici della classifica; arbitro Francesco Russo di Benevento, assistenti Giovanni Lo Monaco di Como e Marco Petrosino di Bergamo. Per l’Ardor Lazzate ancora qualche speranza di centrare l’obiettivo playoff, speranza che passa però dalla vittoria stasera in trasferta contro Legnano (arbitro Riccardo Verrastro di Mantova, assistenti Matteo Scopelliti di Milano e Lorenzo Cicognani di Busto Arsizio), mentre la Caronnese va in casa della penultima in graduatoria, il Robbio, per continuare ad inseguire la vetta; arbitro Natale Rossiello di Molfetta con assistenti Andrea Missaglia di Monza e Gabriele Terlizzi di Bergamo.

Classifica

Pavia 62 punti, Solbiatese 61, Caronnese 60, Rhodense 59, Mariano 53, Ardor Lazzate 50, Fbc Saronno 40, Sestese 36, Cinisello e Legnano 32, Lentatese e Vergiatese 31, Sedriano 30, Casteggio e Ispra 29, Meda 23, Robbio Libertas 20, Base 96 Seveso 17.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco sabato sera per lo 0-0 col Mariano)

