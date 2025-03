Calcio

RHO – Stasera allo stadio di via Cadorna a Rho l’attesa sfida – anticipo della 34′ giornata di Eccellenza – fra gli orange della Rhodense ed il Fbc Saronno. Cronaca play by play su ilSaronno.

Incontro che “interessa” più ai padroni di casa guidati dall’ex caronnese Roberto Gatti e che sono in corsa per il salto di categoria; ma il Saronno vuole proseguire la serie positiva che dura da due giornate e difendere il settimo posto in classifica. Arbitra Francesco Russo di Benevento, assistenti Giovanni Lo Monaco di Como e Marco Petrosino di Bergamo.

Classifica

Pavia 62 punti, Solbiatese 61, Caronnese 60, Rhodense 59, Mariano 53, Ardor Lazzate 50, Fbc Saronno 40, Sestese 36, Cinisello e Legnano 32, Lentatese e Vergiatese 31, Sedriano 30, Casteggio e Ispra 29, Meda 23, Robbio Libertas 20, Base 96 Seveso 17.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto Andrea Elli, Fbc Saronno in azione di gioco)

19032025