Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Una serata speciale per il Circolo Tennis Ceriano, che ha celebrato il 40′ anno di attività con un evento che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e rappresentanti istituzionali. L’appuntamento si è svolto lo scorso fine settimana al Tennis Club di Ceriano Laghetto, con un momento di festa impreziosito dall’esposizione della prestigiosa Coppa Davis.

Tra i presenti, anche il consigliere comunale ed ex sindaco Roberto Crippa, che ha ringraziato il presidente del circolo Severino Rocco, il direttore tecnico Silverio Basilico e tutti coloro che contribuiscono al successo della realtà tennistica locale.

Un anniversario importante per il Ctc Ceriano, che continua a rappresentare un punto di riferimento per lo sport nel territorio e un’eccellenza cerianese.

(foto: Roberto Crippa con la Coppa Davis)

19032025