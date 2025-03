Cronaca

CESANO MADERNO – Incidente questa mattina, mercoledì 19 marzo, alle 8 in via Magenta al Villaggio Snia, dove un tir ha perso il carico colpendo un’auto in transito. Il mezzo pesante, diretto alla zona industriale, ha urtato due alberi, causando la caduta dei container trasportati. Uno di questi ha centrato una Fiat 500 che procedeva in direzione Solaro, spingendola fuori strada.

Alla guida dell’auto una 22enne, soccorsa in codice giallo e trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza. La vettura ha riportato danni ingenti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale, impegnati nelle operazioni di rimozione del carico e nella gestione del traffico. Via Magenta è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

