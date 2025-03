Eventi

SARONNO – Dal 16 al 23 marzo, Saronno si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la quarta edizione di “Giorni diVersi“, il festival di poesia della città. Quest’anno il tema centrale sarà “L’Altro“, un invito al dialogo, all’inclusione e alla scoperta reciproca attraverso la forza evocativa della poesia. Per otto giorni, autori, artisti e cittadini si incontreranno in una serie di eventi che animeranno le strade, le piazze e i luoghi culturali della città.

La giornata di giovedì 20 marzo propone un ricco programma di incontri, reading itineranti e performance teatrali che coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza immersiva.

Alle 17, a Note di Pasta (via Padre Luigi Monti 42), l’autrice Marisa Colmegna presenterà “A Piccoli Passi“, una raccolta poetica densa di sentimenti e ricordi autobiografici. L’opera si sviluppa come un viaggio emotivo tra parole e immagini, offrendo al lettore un’intima riflessione sulla ricchezza interiore.

Sempre alle 17, prende il via “Passi diVersi“, un affascinante reading itinerante a cura di Helianto, con Chiara Angaroni, Simone Giarratana e Silvia Zaffinio. Questo evento animerà il centro cittadino, toccando luoghi simbolici come l’Erboristeria Agli Gnomi, il Libraccio, la Libreria Giunti, piazza Libertà, piazza Riconoscenza e piazza Aviatori d’Italia. La poesia invaderà la città con letture improvvisate, trasformando le vie in scenari di bellezza effimera e condivisione artistica.

In serata, alle 20.3o, il Museo della Ceramica G. Gianetti (via Carcano 9) ospiterà una doppia esperienza artistica. Il monologo teatrale “Looking for a way to tell: I love you“ di Angelo Zilio esplorerà le difficoltà comunicative e il desiderio umano di connessione. In parallelo, l’installazione “Everything needs love“ di Fiorenza Pancino e Angelo Zilio presenterà opere in ceramica ispirate alla Torre di Babele, simbolo della frammentazione linguistica e della necessità di un linguaggio universale basato sull’amore.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti