GERENZANO – Lo scorso fine settimana l’azienda Weg Automation Europe ha aperto le porte della sede di Gerenzano di via Carducci 24, a dipendenti, presenti e passati, istituzioni e amici, per festeggiare insieme il successo di 50 anni di storia imprenditoriale.

“È per me un grande onore essere qui oggi per celebrare il 50° anniversario di questo importante stabilimento, una realtà che ha segnato profondamente la storia economica e sociale del nostro territorio. Cinquant’anni di attività rappresentano un traguardo straordinario, frutto di impegno, dedizione e capacità imprenditoriale. In questo mezzo secolo, lo stabilimento non solo ha contribuito alla crescita economica della nostra comunità, ma ha anche creato opportunità di lavoro e sviluppo per tante famiglie. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo: ai fondatori che hanno dato il via a questa realtà, ai dirigenti che ne hanno guidato la crescita e, soprattutto, ai lavoratori che con professionalità e passione hanno garantito, giorno dopo giorno, la qualità e l’affidabilità che contraddistinguono questa azienda.