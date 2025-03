Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 18 marzo, spiccano gli aggiornamenti sulle elezioni a Saronno.

La situazione politica in vista delle elezioni a Saronno resta fluida: tra conferme e ipotesi ancora aperte, i giochi sono tutt’altro che fatti. Tra le idee circolate, anche una possibile candidatura che potrebbe cambiare gli equilibri in campo.

Un violento scontro frontale tra una moto e un’Audi sulla Saronnese ha portato al ricovero in codice rosso di un cinquantenne. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e della polizia locale per chiarire la dinamica.

A Saronno, Ial Lombardia ha inaugurato una nuova sede ampia e colorata, pensata per offrire spazi funzionali alla formazione professionale. L’istituto punta così a migliorare l’esperienza degli studenti con ambienti moderni e accoglienti.

Un furto a Saronno si è trasformato in un inseguimento, ma alla fine ai derubati non è rimasto altro che rivolgersi ai social per cercare aiuto e segnalare l’accaduto.

A Malpensa, un tir ha impattato contro il guard rail e un pilone del cavalcavia sulla 336, causando lunghe code e rallentamenti. Il traffico è andato in tilt, richiedendo l’intervento delle autorità per la gestione della viabilità.

La chiusura del museo Mils di Saronno sta suscitando preoccupazione tra gli appassionati e l’Associazione Europea Ferrovieri. Il timore è che si perda un pezzo di storia legato al mondo ferroviario, fondamentale per la memoria della città.