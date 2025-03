ilsaronno

SARONNO – IlSaronno mette a disposizione dei propri lettori i canali Telegram dedicati ai comuni del comprensorio. Dopo una fase sperimentale durata alcuni mesi, che ha visto tanti lettori partecipare con entusiasmo, è ora possibile ricevere direttamente sul proprio smartphone notizie personalizzate, precise e tempestive sulla propria città.

I nuovi canali Telegram si inseriscono in un’offerta sempre più ricca e variegata. Ormai sono attivi i storici canali principali: ilSaronno Breaking News, per ricevere in tempo reale le principali notizie di cronaca, e ilSaronno All News, con l’intera produzione giornalistica quotidiana. Immancabile anche ilSaronno Politica, per essere sempre aggiornati sugli sviluppi, i dibattiti e i retroscena politici della città.

Ecco i nuovi canali Telegram del territorio:

Saronnese

@ils_Caronno

@ils_Cislago

@ils_Gerenzano

@ils_Origgio

@ils_Uboldo

Groane

@ils_Ceriano

@ils_CesanoMaderno

@ils_Cogliate

@ils_Lazzate

@ils_Misinto

@ils_Solaro

Comasco

@ils_Rovello

@ils_Rovellasca

IlSaronno ha lanciato con successo due canali tematici dedicati allo sport locale: Saronno Basket, per seguire da vicino la Robur Basket, e Saronno FBC, il punto di riferimento per tutti i tifosi del calcio biancoceleste.

Come iscriversi? Se Telegram è già installato su pc, smartphone o tablet, basta cliccare su “Open Channel” per entrare subito nel canale preferito. Se invece non avete ancora l’applicazione, nessun problema: cliccando su “Get Telegram” partirà automaticamente la procedura per l’installazione gratuita. Se siete già utenti Telegram, cercate semplicemente ilSaronno e aggiungete il canale desiderato cliccando sul simbolo più.

ilSaronno è anche su WhatsApp! Telegram non è l’unica possibilità: ilSaronno vi raggiunge anche tramite WhatsApp, sia con un canale dedicato sia tramite il comodo sistema di broadcast per ricevere notizie direttamente sul cellulare. Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048