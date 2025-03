Saronnese

GERENZANO – Nota per la sua straordinaria capacità di superare le sfide fisiche e ispirare gli altri attraverso la sua arte, la gerenzanese Simona Atzori porterà la sua testimonianza a Sesto Calende.

Nata senza braccia e ha saputo perseguire i suoi sogni vivendo felicemente dentro i limiti del proprio corpo, sviluppando un talento eccezionale nell’uso dei piedi per dipingere e danzare. Artista poliedrica, ma anche e soprattutto un simbolo di come la diversità di ogni persona, se adeguatamente interpretata e valorizzata, possa diventare la chiave della realizzazione di ognuna e ognuno in una società inclusiva, sarà la protagonista del primo incontro “Le ragioni della speranza” un ciclo di incontri nel periodo della quaresima per accompagnare alla riflessione adulti e ragazzi.

L’evento, che venerdì 21 marzo alle 21, nel centro studi Angelo dell’Acqua, in via Indipendenza 7 a Sesto Calende, con ingresso a offerta libera è organizzato dalla comunità pastorale Sant’Agostino, Censad, associazione Alma Crescere al centro, oratorio Beato Piergiorgio Frassati.

Dopo la laurea in Arti Visive nella University of Western Ontario, in Canada, nel 2006 danza alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Torino e, nel 2009, partecipa a due tappe del Roberto Bolle and friends. Nel 2010, nasce la Simonarte Dance Company che ha all’attivo tre produzioni in collaborazione con danzatori del Teatro alla Scala di Milano. Inoltre, si esibisce al Festival di Sanremo (2012), in Vaticano per Papa Francesco (2014) e al Festival dei Due Mondi di Spoleto (2017). I suoi quadri sono esposti in mostre collettive e personali in diversi Paesi e ha pubblicato tre libri, tra cui un’autobiografia. Nel 2012 viene insignita dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Simona Atzori incontra da anni il pubblico e racconta il proprio percorso per

scardinare i pregiudizi e aiutare così altre persone a trasformare le proprie diversità in potenzialità da valorizzare.

(foto archivio)

