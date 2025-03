Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Sono stati stimati più di 2.500 visitatori, tra sabato e domenica, al CTC Club tennis Ceriano, per ammirare la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte lo scorso anno dalle Nazionali Italiane maschile e femminile di tennis, per la prima volta contemporaneamente. Gli straordinari trofei mondiali sono rimasti esposti al pubblico per l’intera giornata di sabato e domenica, richiamando numerosi appassionati di tennis da tutta la zona. L’esposizione è stata concessa dalla Fit, Federazione italiana tennis, al CTC in occasione dei 40 anni dalla fondazione. Tra i tanti visitatori, sabato sera anche una delegazione del Comune di Ceriano Laghetto, guidata dal Sindaco Massimiliano Occa, affiancato dai Consiglieri delegati Daniele Agazzi (sport) e Ivano Cattaneo (strutture sportive). Con loro anche i Sindaci di Solaro, Nilde Moretti, di Cogliate, Andrea Basilico, e di Rovello Porro, Marco Volontè. Nell’occasione, il presidente del CTC, Severino Rocco, con tutto il direttivo, hanno premiato anche l’ex Sindaco Emilio Giudici e l’ex presidente del CTC, Rinangelo Prada, a cui si deve l’impegno per far nascere il Tennis Club nel 1985.

“L’esposizione dei due prestigiosi trofei mondiali del tennis, per la prima volta nella storia entrambi detenuti dalle Nazionali italiane, è stato un evento che dà ulteriore lustro e prestigio al nostro Tennis Club, che da 40 anni tiene alto il nome di Ceriano Laghetto sui campi di tutta Italia” – ha commentato il Sindaco Occa. “Poter vedere da vicino questi splendidi trofei è stata una grande emozione e mi auguro che sia anche da stimolo per tanti appassionati, soprattutto i più giovani, a cercare con impegno e costanza soddisfazioni nello sport”.

