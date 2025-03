Politica

MILANO – “Approvata questa mattina in Consiglio Regionale la Risoluzione sulle azioni per la riduzione delle emissioni derivanti dalla zootecnia: un segnale forte a sostegno degli agricoltori, della competitività e dell’ambiente” – dichiara il Consigliere Regionale Giuseppe Licata (Forza Italia).

“Tra gli impegni previsti dalla Risoluzione, lo stanziamento di fondi da assegnare alle aziende agricole sottoforma di incentivo o finanziamento per interventi strutturali, attrezzature e soluzioni che consentano una corretta gestione degli effluenti, attraverso l’utilizzo di sistemi innovativi atti a ridurre le emissioni. A ciò si aggiunge l’obiettivo di rafforzare la ricerca scientifica per migliorare ulteriormente l’efficacia delle tecnologie disponibili.” – spiega Licata – “Nella versione approvata in Aula, inoltre è stato introdotto anche l’avvio di un processo di revisione delle normative di riferimento, alcune vecchie di trent’anni.”

“Ringrazio il collega Ivan Rota, che ha presentato la Risoluzione apprezzata e votata trasversalmente dai partiti: un testo che ha conciliato i legittimi interessi degli agricoltori e la sostenibilità ambientale. Un tema caro a molti allevatori anche in provincia di Varese, dove si contano circa 600 aziende.”

“Regione Lombardia, con questo provvedimento, si pone al fianco degli agricoltori e degli allevatori, riconoscendone il ruolo fondamentale nella gestione sostenibile del territorio e offrendo loro le risorse necessarie per innovare e crescere e tutelare i posti di lavoro.” – conclude il consigliere Giuseppe Licata – “Ambiente e sviluppo agricolo devono procedere di pari passo: ora Regione si adoperi per trasformare questi impegni in misure concrete.”

