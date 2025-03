Città

SARONNO – Sono in programma nelle serate di mercoledì 19 e giovedì 20 marzo le verifiche strutturali del ponte del sottopasso di via Primo Maggio. I controlli, commissionati da Ferrovie Nord Milano, rientrano nel piano periodico di monitoraggio delle infrastrutture e interesseranno la corsia di marcia in direzione via Varese/Novara.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, dalle 21 alle 24 via Primo Maggio diventerà area di cantiere. Saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e un restringimento della carreggiata, con l’attivazione del senso unico alternato gestito da movieri.

Interventi simili erano già stati effettuati in passato per verificare la stabilità del ponte, confermando l’attenzione costante sulla sicurezza della struttura. L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a programmare eventuali spostamenti considerando le possibili modifiche alla viabilità.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti