Cronaca

SARONNO – Un nuovo episodio di furto ha colpito il centro storico di Saronno nella giornata di ieri. Attorno a mezzogiorno, un camioncino fermo in piazza Unità d’Italia per una consegna è stato preso di mira da un ladro che, approfittando di un momento di distrazione, ha aperto la portiera della cabina e sottratto la borsetta e il telefonino iPhone della conducente, per poi fuggire rapidamente.

Il colpo è avvenuto in pieno giorno. Sul posto è attivo il sistema di videosorveglianza comunale e le immagini registrate saranno ora analizzate dalle forze dell’ordine per cercare di risalire all’identità del responsabile. Gli investigatori stanno inoltre raccogliendo eventuali testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare il ladro.

(foto archivio)

19032025