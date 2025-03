Cronaca

SARONNO – Saranno i carabinieri a chiarire cosa è successo lunedì pomeriggio in piazza Cadorna, davanti allo scalo ferroviario, dove intorno alle 18,30 si è verificato un movimentato episodio che ha coinvolto cinque giovani.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, accorgendosi che tra i presenti sul marciapiede davanti alle attività iniziavano a volare pugni e schiaffi. Una violenta lite che ha allarmato tutti i presenti. Qualcuno ha iniziato a urlare, mentre altri hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine.

A riportare la calma, infatti, è stata la pattuglia dei carabinieri, che è intervenuta rapidamente e ha ascoltato la ricostruzione dei litiganti. Tanti i ringraziamenti arrivati ai carabinieri per il rapido e risolutivo intervento. Resta la preoccupazione tra viaggiatori e passanti, alcuni dei quali hanno ripreso la scena con i propri telefonini. Al momento è difficile stabilire sia i motivi dell’accaduto sia se ci saranno conseguenze giudiziarie.

Da chiarire anche un possibile collegamento con un episodio avvenuto in mattinata quando, intorno alle 11,30, in via Cattore un 31enne è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno dopo essere stato vittima, secondo quanto ricostruito, di un’aggressione.

(nella foto di copertina alcuni fotogrammi del video catturato dal nostro lettore)

