Città

SARONNO – Da oltre due settimane il parcheggio della stazione di Saronno Sud è completamente al buio. A segnalare il disservizio sono stati i pendolari e gli automobilisti che utilizzano quotidianamente l’area di sosta, ma anche i partecipanti all’iftar organizzato sabato sera dal centro islamico, che hanno lasciato l’auto nello scalo trovandolo immerso nell’oscurità.

Come accade spesso, la stazione è perfettamente illuminata, mentre il parcheggio resta avvolto nelle tenebre. Una situazione particolarmente critica, considerando che l’area è circondata da campi e zone poco frequentate, aumentando la percezione di insicurezza per chi si trova a percorrerla a piedi, soprattutto nelle ore serali.

Il problema non è nuovo: negli ultimi anni i pendolari hanno più volte segnalato guasti all’illuminazione del parcheggio, lamentando non solo il rischio legato alla sicurezza personale, ma anche il pericolo di inciampi e cadute. Nonostante le ripetute richieste di intervento, il sistema di illuminazione continua a presentare problemi, che non vengono risolti in modo definitivo e, in alcuni casi, nemmeno temporaneamente con una semplice riattivazione delle luci.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti