Città

SARONNO – Si è chiusa con successo l’iniziativa “Fashion Days”, che dal 13 al 16 marzo ha animato Saronno e il territorio saronnese con una serie di eventi dedicati alla moda e non solo. L’iniziativa ha visto un’ampia partecipazione dei commercianti locali, che con entusiasmo e professionalità hanno contribuito a valorizzare il tessuto commerciale della città.

“Fashion Days ha rappresentato non solo un’occasione di visibilità per le attività del territorio per i tanti eventi su Saronno, Gerenzano e Cislago ma anche un importante segnale di vitalità del comparto commerciale locale – ha commentato il presidente di Confcommercio Saronno, Andrea Busnelli – Ringrazio tutti gli imprenditori coinvolti, la struttura di Confcommercio Ascom Saronno e i collaboratori che hanno reso possibile questa esperienza positiva, confermando ancora una volta la centralità del commercio nel generare valore per la comunità”.

Nonostante le condizioni meteo non sempre favorevoli, gli eventi hanno comunque riscosso una buona partecipazione, come evidenziato da Roberta Roscini, rappresentante territoriale di Federmoda per la provincia di Varese. “Questa prima esperienza di eventi diffusi sul territorio è stata un po’ penalizzata dal maltempo, che però non ha sminuito l’importanza dei singoli eventi organizzati nei negozi, come dimostra la positiva partecipazione. Un ringraziamento a tutti i colleghi commercianti che si sono impegnati nella realizzazione di questo progetto”. Ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà commerciali: “Questi eventi ci devono far capire quanto è importante collaborare nonostante le diverse realtà commerciali e le diverse esigenze”.

Busnelli ha infine aggiunto: “Il commercio non si esaurisce con la fine dell’evento ‘Fashion Days’, perché i negozianti sono pronti a offrire la loro professionalità ogni giorno, non solo in occasioni speciali. Le nostre città sono un luogo di aggregazione anche grazie ai negozi che le animano”.

